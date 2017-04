Alsof de duivel ermee gemoeid is: Gallopin en Wallays vallen tijdens verkenning Roubaix

"Van alle klassiekers is Parijs-Roubaix misschien wel de koers die mij het beste ligt", zegt Jens Debusschere. "Twee jaar geleden was ik hier 9e, in 2010 was ik 2e in de editie voor beloften."

"Het voorjaar is nog niet verlopen zoals we hadden gehoopt, maar we mogen de moed niet verliezen. Het is moeilijk te verklaren waarom het tot nu toe niet vlot ging. We hopen zondag de negatieve spiraal om te buigen."