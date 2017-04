Jasper Stuyven in Over eten: "Wie vergeet te eten, kan niet winnen"

Dat rodebietensap blijkt belangrijker dan het lijkt. "Daar zitten nitraten in. Die zorgen ervoor dat je voor een bepaalde inspanning minder zuurstof nodig hebt waardoor je uithouding verbetert", legt sportvoedingsdeskundige Nicolas Paraskevopulos uit.

Na een ontbijt van maar liefst 1.000 tot 1.500 calorieën rust Stuyven nog drie uur uit tot de start. Tijdens de koers neemt de renner van Trek nog veel meer calorieën op. "Als hij veel wedstrijden kort na elkaar rijdt, moet hij zeker 5.000 calorieën opnemen."

"Hij moet minstens een halve liter per uur drinken. Als het warm is zelfs een liter of meer. Als een wielertoerist een doel vooropstelt, bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen rijden, is het belangrijk dat die ook zoveel eet en drinkt."