Renshaw breekt enkel in de Scheldeprijs

Renshaw is een vaste pion in de sprinttrein van Mark Cavendish.

Mark Renshaw was een van de slachtoffers van de valpartij in volle finale van de Scheldeprijs. De superknecht van Mark Cavendish brak daarbij het sprongbeen in zijn rechterenkel. Hij zal minstens twee weken niet kunnen fietsen.