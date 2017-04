De man van hét jasje: "Zal hem nooit meer over het hek hangen"

Wielerfanaat Bas Waaijer had zondag met zijn vrouw postgevat op de Oude Kwaremont. "Omdat het warm was, hing ik mijn vest en jasje over het hek", vertelt hij.

Maar daar ging het dus mis, want bij de laatste passage van de renners bleef Sagan haken in het jasje, met de gekende gevolgen. De Slovaak smakte tegen de grond en sleurde Van Avermaet en Naesen mee in zijn val.