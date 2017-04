Lefevere nog op zoek naar sponsors voor 2018: "Ik ben god niet"

"Iedereen weet dat Bakala veel geld in de ploeg heeft gestoken de laatste jaren", vertelt Lefevere in Extra Time Koers. "De huidige sponsors vinden dat uiteraard leuk: kermis maken met geld van iemand anders. Mijn doel is eigenlijk om dat af te bouwen, want na een tijd is dat niet meer gezond."

Maar Lefevere heeft wel nieuwe sponsors nodig om die ambitie waar te maken. "Het zou ondankbaar zijn om niet eerst met de huidige sponsors rond de tafel te zitten, maar er zijn ook andere opportuniteiten opgedoken."

"Maar reëel is er vandaag niets. Ik heb heel mijn leven al rekening gehouden met het worstcasescenario, ik ben god niet. Mijn deadline is 30 juni, dan hou ik de eer aan mezelf. De gesprekken gaan wel de goede richting uit, maar ik ga niet kraaien dat het in orde is."