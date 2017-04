Van Avermaet: "Wat als ik met Tom de piste oprijd? Dan laat ik hem winnen (haha)"

"Het was een goeie test", zegt Van Avermaet. "De stenen zijn droog en ze liggen er goed bij. Dat heb ik het liefst, want ik ben geen specialist in de regen. Het zal ook goed warm zijn, dus de vooruitzichten zijn goed voor mij."

Van Avermaet noemt Parijs-Roubaix niet zijn favoriete wedstrijd. "Degenkolb en Sagan hebben een voordeel op mij op de kasseien. En Boonen zal natuurlijk gemotiveerd zijn in zijn laatste koers."

Wat als Van Avermaet samen met Boonen de piste opdraait? "Dan geef ik hem de zege cadeau (haha). Nee, dan is het ieder voor zich. We kunnen geen cadeautjes uitdelen. Al zou het mooi zijn dat Boonen wint."