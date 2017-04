Boonen: "Enorm leuke dag, maar zit met mijn hoofd al bij zondag"

Boonen hield wel de hele dag zijn beenstukken aan. Dat toonde hoe hij de wedstrijd benaderde. "Het was een training vandaag, hé." Toch trommelde Marcel Kittel hem in de slotfase nog op.

"Hij kwam vragen of ik wat kon helpen, omdat hij vreesde dat het anders niet makkelijk zou worden. Ik heb mij in de laatste ronde dan maar in zijn buurt genesteld en hem uit de wind gezet."

Boonen gaf Kittel na de finish ook nog een hartelijke knuffel, zoals hij eerder na de Ronde van Vlaanderen ook met Philippe Gilbert deed. "Het is een harde sport. Elk beetje vriendschap dat je vindt is keileuk."

"Daar was vandaag het beste voorbeeld van. Iedereen was aan het meeleven met mij. Ik heb er zelf nog het minste last van gehad. Ik zit met mijn hoofd al bij zondag. Ik probeer alles met oogkleppen mee te maken. Maar dat is moeilijk."