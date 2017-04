In 2006 wint Tom Boonen de Ronde van Vlaanderen als wereldkampioen. In 2006 wint Tom Boonen de Ronde van Vlaanderen als wereldkampioen.

Zondag zet Tom Boonen in Parijs-Roubaix een punt achter zijn rijkgevulde wielercarrière. Wat weet u over de voorbije 16 jaar? Welke wedstrijden won hij? Hoe heten zijn dochters? En wat zei hij na zijn opgave in de Tour? Veel succes in de Tom Boonen-quiz!