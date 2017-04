Sep Vanmarcke past voor Roubaix: "Ik ben zeer, zeer ontgoocheld"

Ik dacht alleen aan deze voorjaarswedstrijden. In de Omloop liet het nog goed, maar vanaf de Strade Bianche is het de verkeerde kant opgegaan.

"Ik kan mijn hand wel aan mijn rem houden en met twee vingers remmen, maar als ik in een putje of over een hobbeltje rijd, dan doet het te veel pijn."

"Aan mijn linkerkant heb ik dan weer veel vel verloren. Met links is remmen onmogelijk. En verder heb ik last van mijn rechterknie. Neen, het is zinloos om zondag mee te rijden."

"Ik ben zeer, zeer ontgoocheld. Ik ben op 1 november keihard beginnen te trainen. Ik dacht alleen aan deze voorjaarswedstrijden. In de Omloop liep het nog goed, maar vanaf de Strade Bianche is het de verkeerde kant opgegaan."

"Valpartijen, last van mijn ribben, maagproblemen, nu dit weer... Ik heb hard gevochten en ben telkens teruggekeerd, maar ik heb mijn topniveau nooit bereikt. Dat is een grote teleurstelling."