Museeuw: "Begrijp dat ze alles op Boonen zetten, maar mét Gilbert had hij meer kans"

Museeuw had in 2004 net als Boonen gehoopt op een gedroomd afscheid in Roubaix. Maar een lekke band op een van de laatste - vrij ongevaarlijke - kasseistroken, deed hem de das om. "Ik maakte dezelfde fout als Sagan op de Oude Kwaremont. Ik ging in het zand rijden om de kasseien te vermijden en reed zo juist lek."

"Het was een emotioneel moment. Niet omdat ik die koers verloren had, maar omdat ik besefte: het is voorbij. Boonen staat daar nu nog niet bij stil, maar maandag zal hij opstaan en hetzelfde beseffen."

"Ik ben trots op de carrière van Tom. Toen ik jong was, heb ik hem nog gezegd: "Jij wordt de man die mijn palmares kan evenaren of zelfs overtreffen." En daar is hij meer dan in geslaagd. We verliezen opnieuw een kampioen. Maar dat is de wet van de sport."