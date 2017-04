Peeters: "Gilbert wil eerst goed voorbereid zijn voor hij Roubaix rijdt"

"Het was moeilijk om dat schema aan te passen. Die inspanningen zondag hebben ook krachten gekost. Phil zegt zelf dat hij te weinig ervaring heeft en wil eerst goed voorbereid zijn voor hij aan zo'n koers deelneemt."

Heeft Gilbert zelf dan niet te lang getwijfeld? "Ik heb hem zondag gezegd dat hij er nog even over moest nadenken. Vanmorgen hebben we de knoop doorgehakt."

"Phil zegt: "Als ik één fout maak, dan verlies ik de hele wedstrijd. En dat wil ik Tom Boonen niet aandoen." Als deze koers op zijn programma zou hebben gestaan, dan zou hij veel verkenningen gedaan hebben. Dat was nu moeilijk te combineren."

"Hij wou Tom zondag zeker en vast helpen. Maar als hij dat wil doen, dan wil hij over 100 procent kracht en ervaring beschikken. Momenteel mist hij dat een beetje. En onze ploeg is sterk genoeg in de breedte om Phil te vervangen."