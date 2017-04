Naesen zal Parijs-Roubaix twee dagen verkennen: "Winnen? Waarom niet?"

De conditie van Oliver Naesen is naar eigen zeggen nog altijd optimaal. "Er zit nog geen verval op, integendeel. Ik voel me beter worden en ook zondag in de wedstrijd zelf had ik dat gevoel."

"Dus start ik met ambitie in Parijs-Roubaix en hoop ik echt op een mooi resultaat."

"Winnen? Waarom niet? Als je start, kan je winnen. Ik voel me goed en dat vertaalt zich in mijn resultaten van de voorbije weken."