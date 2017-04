Bakelants: "Gilbert moet alle voordelen uitbuiten en moet Parijs-Roubaix rijden"

Ik vind dat ploegmaats van Greg op de Muur meer gefaald hebben. Er had altijd iemand in die groep van Boonen en Gilbert moeten zitten.

Bakelants zag "een verdiende winnaar in een spektakelstuk", maar heeft ook zijn visie op de cruciale beklimming van de Muur van Geraardsbergen.

"Of Greg Van Avermaet daar een fout gemaakt heeft? Op 100 kilometer van de aankomst denk ik niet dat het aan hem is om daar echt vooraan te zitten. Hij steekt zich vaak weg achter z'n ploeg en dat is z'n goed recht."

"Hij heeft een sterke ploeg, die op zo'n moment de kastanjes uit het vuur moet halen. Ik vind dat zijn ploegmaats op de Muur dus meer gefaald hebben. Er had altijd iemand in die groep van Boonen en Gilbert moeten zitten."

"Dat had ook voor een andere koers kunnen zorgen, want die ploegmaat had een stoorzender kunnen zijn en had zich later kunnen laten afzakken. Maar er was niemand mee."