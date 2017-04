Broer Ken Vanmarcke: "Kans is klein dat Sep Parijs-Roubaix rijdt"

"Maar bijna elke renner komt zo'n jaar tegen in zijn carrière. In een loopbaan van 15 jaar is het onmogelijk om dit niet mee te maken. Het is heel erg balen als je in zo'n jaar zit, maar je moet er door en je moet vooruitkijken."

"Of dit de grootste ontgoocheling uit de carrière van Sep is? Ja, zeker. In 2013 was hij in Tirreno-Adriatico zwaar op zijn knie gevallen, maar werd hij in Parijs-Roubaix nog tweede na Fabian Cancellara."

"Dat maakte toen veel goed. Nu zit hij net in die belangrijke periode en kan hij eigenlijk geen kant meer op. Je weet gewoon dat het gedaan is."