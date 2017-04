Sagan is overtuigd na nieuwe video van val: "Ik was nooit gevallen zonder die jas"

"Ik ben zeker dat deze video mijn gevoel bevestigt dat ik had over mijn val in de Ronde van Vlaanderen", schrijft Peter Sagan op zijn Instagram-account.

"Ik was dicht bij de nadar, maar ik had de situatie onder controle toen ik voelde dat iets bleef haken aan mijn linkerarm, mogelijk de jas die later op mij lag."

"Ik zou nooit met mijn wiel over dat pootje gevallen zijn als ik dat voorwerp niet had meegegrist. Maar dit soort dingen gebeuren nu eenmaal. Ik focus me al helemaal op Parijs-Roubaix."