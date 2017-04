Strijdlustige Oliver Naesen: "Het is nog niet voorbij"

Gisteren zette Oliver Naesen, samen met Greg Van Avermaet en Peter Sagan, de jacht in op leider Philippe Gilbert. Tot de wereldkampioen hem meesleurde in zijn val op de Oude Kwaremont.

Naesen kon een mooie ereplaats vergeten in de Ronde van Vlaanderen. Hij bolde uiteindelijk als 23e binnen in Oudenaarde, op tweeëneenhalve minuut van winnaar Gilbert.

"Fantastisch van Gilbert, maar voor ons is het zonde", reageerde een Naesen achteraf in de Sporza-studio. "We wilden echt koersen. De wedstrijd was echt nog niet gereden."