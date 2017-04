Vandegoor: "Ik heb Van Avermaet nog nooit zo ontgoocheld gezien. Zijn stem zat in de grafkelder"

Gilbert is bij Quick-Step ook gestimuleerd door een omgeving, die het alleen maar heeft over de klassiekers. Daarvan was hij afgelopen winter al geweldig onder de indruk.

Gilbert is slim, ervaren, heeft veel lef en is vooral heel eergierig. Dat net Gilbert na zijn vertrek bij BMC Van Avermaet kan verslaan in diens droomkoers, dat is van een heel grote symboliek voor Gilbert.

Voor de concurrentie is dat net iets minder symbolisch. Gilbert heeft 5 jaar geen kasseikoers gereden, komt dan even in Vlaanderen meerijden en wint dan ook. Dat is op zich wel straf.