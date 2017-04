Wuyts: "Gilbert zou Roubaix toch moeten rijden. Als meesterknecht van Boonen"

"Philippe Gilbert en Tom Boonen komen goed overeen." "Philippe Gilbert en Tom Boonen komen goed overeen."

Michel Wuyts zag hoe Greg Van Avermaet "een fundamentele fout" maakte in de Ronde, maar ook hoe onweerstaanbaar sterk Philippe Gilbert was. "Ik twijfel of ze hem ook zonder val op de Kwaremont zouden hebben gegrepen."