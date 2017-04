Sergeant: "We komen tekort. Dat is pijnlijk. Ik ben meer ploeglijder dan -leider"

Wat moet er veranderen? Sergeant: "We kunnen in deze periode niet alles ineens omgooien. De Scheldepriis en Parijs-Roubaix komen eraan. Ons grote voordeel is dat daar geen hellingen in zitten."

"Het is altijd op de hellingen dat we het laten afweten of net niet mee zijn. Dan moeten we gaan jagen of is er een valpartij. De Scheldeprijs woensdag is een kans om beter te doen, want Greipel voelt zich goed."

"Roubaix is dan weer een totaal andere koers. Met Lotto-Domo hebben we ook ooit eens een heel voorjaar achter de feiten aangekoerst en in Roubaix waren we 1, 2, 3 en 5 (in 2001 met Knaven, Museeuw, Vainsteins en Peeters, red). Ik zeg niet dat dat volgende week opnieuw zal gebeuren, maar het kan verkeren..."