Boonen: "Droomde van het podium, maar wel een mooie dag voor onze ploeg"

"Mijn ketting raakte vast tussen de twee plateaus onderaan, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Toen ik mijn reservefiets nam, gebeurde meteen hetzelfde. Dan heb je echt onwaarschijnlijk veel pech. Op zo'n moment weet je meteen dat het gedaan is."

"Dat was jammer, maar al bij al is het natuurlijk wel een mooie dag voor onze ploeg. Philippe Gilbert was vandaag onze man en ik heb me met plezier voor hem weggecijferd op de Kwaremont. Hij zei dat hij goed was en dan geloof ik hem. Dit was het droomscenario dat we voor ogen hadden. Dit was een nummertje zoals het na de oorlog niet te vaak is opgevoerd."

"Zelf had ik wel gehoopt op een podiumplaats. Maar na die pech waren mijn podiumkansen weg. Jammer, want ik was aan het genieten van mijn laatste keer. Voor Roubaix verandert dit wel niks. Ik voel mij goed. Het seizoen is nog lang", grapt hij.