Lefevere: "Zal Gilbert zijn bonus met de glimlach overschrijven"

"Iedereen verklaarde me gek toen ik Philippe binnenhaalde, niemand geloofde nog in hem. Als je dan op die manier wint: een mooiere beloning voor mijn ego kan niet."

Gilbert heeft geen monstercontract, maar wel mooie bonussen naar gelang zijn prestaties. "Oneindig is die bonustabel niet, wel correct. En ik zal ze morgen met de glimlach overschrijven."

"Phil blinkt echt in zijn vel. Hij heeft enorm naar deze dag toegeleefd en ik denk niet dat er iemand is die hem deze zege misgunt. Ik was wel even bang dat hij van te ver vertrokken was. Het is mooi dat onze attractieve manier van koersen beloond wordt. Dat zorgt ook voor een winning mood."