Van Avermaet: "Dit is een ontgoocheling, ik kwam om te winnen"

"Alles verliep volgens plan. Ik was nooit in paniek, ook niet toen Gilbert zo ver weg was", vertelt Oliver Naesen. "De koers was nog niet gereden voor ons."

"Ik denk dat Peter bij die val in een jas of zoiets rijdt. Mijn fiets was kapot, zijn fiets was kapot. Terwijl we er alle drie nog voor wilden gaan. Ik vind dit een gemiste kans. Want ik had supergoeie benen."

Naesen heeft dit voorjaar wel weer een stap gezet. "Het is veel beter uitgedraaid dan verwacht. Voor de start van het voorjaar wou ik hier en daar in de top 10 eindigen. Nu durfde ik voor de start van de Ronde zeggen: ik ga voor het podium. Op naar volgend jaar dan maar."