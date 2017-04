Gilbert: "Geen antwoord over de radio, dus heb ik maar doorgereden"

"Met Tom en Matteo Trentin heb ik dan afgesproken dat we zouden rijden op de Oude Kwaremont. Na een paar 100 meter keek ik achterom en zag ik dat ik alleen was."

"Ik heb 10 keer gevraagd over de radio wat ik moest doen, maar ik kreeg geen antwoord, dus heb ik maar doorgereden."

"Hier winnen in mijn Belgische trui is heel bijzonder. Iedereen herkende mij, de steun was enorm. We reden voorbij het dorp waar Claude Criquielion woonde, de vorige Waalse winnaar van de Ronde. Ik dacht aan hem in de finale."

"Dit is heel emotioneel. Mijn moeder is ook hier. Ik wil mijn ploeg bedanken voor het vertrouwen en voor het vele werk dat ze geleverd hebben om de achtervolging te dwarsbomen. Dit is een overwinning van de hele ploeg", zegt Gilbert.