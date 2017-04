België boven in uw pronostiek voor de Ronde van Vlaanderen

Van Avermaet kreeg 27,55 procent van de 13.524 stemmen achter zijn naam en klopt daarmee Philippe Gilbert in de sprint met bijna vier procent.

Gilbert is volgens u meer favoriet dan Peter Sagan, die op de derde plaats strandt. Nummer vier is opnieuw een Belg: Tom Boonen. De drievoudige winnaar van de Ronde heeft volgens u een stuk minder kans, maar ruim tien procent gelooft wel in zijn kansen.

Oliver Naesen is van de andere Belgen de grootste outsider. Hij kreeg meer stemmen dan Tiesj Benoot en Sep Vanmarcke.