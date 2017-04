Sagan spaart zijn woorden vlak voor de Ronde: "Wie de favoriet is? Iedereen"

Peter Sagan kwam op het einde van de persconferentie ook nog eens terug op het incident met Maxime Vantomme tijdens Gent-Wevelgem. In Extra Time Koers kwam aan het licht dat Sagan een stevige por uitdeelde aan Vantomme.

"Ik wou naar voren rijden, maar ik had wat problemen met mijn fietshendel. Die zat vast onder het zadel van een andere renner. Ik moest me loshaken, naar links uitwijken en verloor een beetje mijn evenwicht. Ik moest corrigeren, waardoor ik hem raakte. Maar ik deed het zeker niet met opzet."

"Het was ook niet zo erg. Ik raak hem even, meer niet. Het was niet echt een body check. Mijn excuses dat ik iets mispeuterde, maar het was echt mijn bedoeling niet."