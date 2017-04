Meurisse verliest sprint tegen Italiaan Canola in Volta Limburg Classic

Marco Canola viel afgelopen week al op in de Driedaagse De Panne-Koksijde met een sterke prestatie in de openingsetappe, die werd gewonnen door Philippe Gilbert.

In de Volta Limburg Classic (1.1) was het tijd voor de Italiaan van Nippo-Vini Fantini om zelf te oogsten. Canola zette de ontsnapping zelf op touw, Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) en Nick van der Lijke (Roompot) volgden.

Achter hen werd geaarzeld. De finale op de natte kasseitjes in Eijsden was verraderlijk. Van der Lijke gaf zich in de sprint snel gewonnen. Meurisse spartelde wat langer tegen, maar moest uiteindelijk toch buigen.

Voor Canola is het de derde keer in zijn profcarrière dat hij de armpjes in de lucht mag steken. Drie jaar geleden won hij een rit in de Giro, als neoprof was hij al eens de beste in de Ronde van Langkawi.