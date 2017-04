Wie haalde het sterrenlijstje net niet? Sep Vanmarcke, Zdenek Stybar en Luke Durbridge hijgden dankzij enkele stemmen wel in de nek van Tom Boonen en co, maar kregen uiteindelijk geen plaats in de gemeenschappelijke lijst.

Tom Boonen werd door nagenoeg iedereen opgenomen in zijn lijstje. Christophe Vandegoor deelde geen ster uit aan de afscheidnemende Boonen, Renaat Schotte gaf de drievoudige winnaar van de Ronde twee sterren.

De verdeeldheid in de laatste categorie was groot, want enkele renners moesten het stellen met slechts één stem van één stemgerechtigde.

Karl Vannieuwkerke toont vertrouwen in Yves Lampaert, Carl Berteele is Jasper Stuyven niet vergeten, Sven Nys houdt rekening met Edvald Boasson Hagen, Renaat Schotte denkt aan Dimitri Claeys en Christophe Vandegoor ziet in Matteo Trentin en Mathew Hayman outsiders.