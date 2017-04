Terpstra: "Zullen Van Avermaet het vuur aan de schenen leggen"

Hopelijk valt alles in de juiste plooi in de Ronde. Ik heb een heel goede winter gehad, maar de resultaten komen niet.

"Van Avermaet en Sagan zijn outstanding. We moeten het goede moment kiezen, want man tegen man in de sprint zal het moeilijk zijn. Maar niet onmogelijk."

"De finale is heel lastig. Ik wil eindelijk een mooi resultaat halen. De conditie is er, maar de voorbije weken heb ik altijd een fout gemaakt of pech gehad."

"Hopelijk valt alles in de juiste plooi in de Ronde. Ik heb een heel goede winter gehad, maar de resultaten komen niet. Dat is teleurstellend, maar ik blijf positief."