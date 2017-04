Vandegoor: "Van Avermaet is nu de maat der dingen"

Je kunt er dezer dagen niet naast kijken, overal worden voorbeschouwingen neergepend over de Ronde van Vlaanderen. Vandegoor: "Ik zei het voor de persconferentie van Van Avermaet nog tegen een collega: "Is er eigenlijk wel nieuws in de aanloop naar de Ronde?" Neen, dat is er niet."

"Iedereen wordt bevraagd, vrienden, familie, er zijn de verkenningen,... Iedere kassei op de Paterberg wordt geïnterviewd. Dat is een teken dat het leeft, maar uiteindelijk gaat het alleen maar om dat laatste uur, met de laatste keer de Kwaremont en de Paterberg."

"De start zal bijzonder zijn, met de nieuwe startplaats Antwerpen. Dan rijden we naar de Vlaamse Ardennen met de vlucht van de dag, die bestaat uit die en die jongens, en een paar onbekende Duitsers en Italianen. En dan is het toch weer wachten op dat orgasme in het laatste uur", besluit Vandegoor.