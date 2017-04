Wie volgt morgen Peter Sagan op? Wie volgt morgen Peter Sagan op?

Nog één keer slapen en dan beleven de Vlaamse wielerliefhebbers weer hun hoogdag met de Ronde van Vlaanderen. De finale van de Ronde is onveranderd, de startplaats en aanloop zitten wel in een nieuw jasje. Waar ligt uw favoriete helling op het parcours? Ontdek het in het filmpje hieronder.