Gilbert: "Het blijft mijn droom om de vijf monumenten te winnen"

We hebben meerdere kopmannen in de ploeg. Dat is de sterkte van de ploeg en dat moeten we zondag ook uitspelen.

"Maar ik voel me inderdaad goed. Alles draait goed. Ik amuseer me heel erg bij Quick-Step, ik heb al een paar hele mooie maanden achter de rug."

In 2009 en 2010 kon Gilbert zich op de derde podiumplaats nestelen, maar hij schoot nog nooit de hoofdvogel af in Oudenaarde. Kan hij nu Sagan en Van Avermaet aftroeven? "Ik ga alleszins mijn best doen."

"Het is en blijft mijn droom om de vijf monumenten (Milaan-Sanremo, de Ronde, Parijs-Roubaix, Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik, red) te winnen." Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van

"Zondag heb ik een goede kans. Ik koers in een sterk team, de neuzen staan in dezelfde richting. Dit is een ploeg die meerdere scenario's kan uitspelen, ik heb geen ideaal scenario in mijn hoofd."