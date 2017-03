Tom Boonen: "Wil zondag zo diep mogelijk in finale aanwezig zijn"

Quick-Step komt zondag met een stevig blok aan de start. "Net als de voorbije weken wil ik alles in goede banen leiden", legt Tom Boonen uit bij Sporza.

"Hopelijk als scorende wegkapitein", lacht Boonen, "maar je moet een kat een kat noemen. Philippe (Gilbert, red) is echt goed aan het rijden."

"In de Ronde van Vlaanderen neutraliseren de favorieten mekaar dikwijls", weet Boonen ook. "De laatste jaren met de nieuwe finale is dat minder het geval, maar het kan best opnieuw gebeuren. En dan is het zaak om vooraan te zitten."

"Ik zal proberen om zo diep mogelijk in de finale aanwezig te zijn bij de renners die voor de overwinning strijden."