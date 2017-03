Schrijf je in voor de Sporza-fietsvakantie

In Mojacar (Costa de Almeria) vind je alles wat een fietsershart sneller doet slaan. Er heerst een bijzonder microklimaat dat met heel milde temperaturen het fietsen en/of trainen zeer aangenaam maakt. Het wegennetwerk is in een perfecte staat en het hotel is helemaal gericht op wielerliefhebbers door hun ervaring met de profploegen.



Het is een streek waar men zowel vlak, licht heuvelend als in de cols kan fietsen. De vele profwielrenners, amateurwielrenners en wielertoeristen die hier al gefietst hebben zijn er unaniem van overtuigd dat dit één van de mooiste en rustigste fietsregio's van Spanje is.