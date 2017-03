Degenkolb is kopman bij Trek: "Uitgaan van eigen sterkte"

Ook Jasper Stuyven heeft er vertrouwen in voor zondag, ondanks de mindere uitslagen de laatste wedstrijden.

"Ik kan niet ontkennen dat in de laatste koersen mijn resultaten wat tegen vielen, maar dat wil daarom niet zeggen dat de conditie in een dipje zit. Wij moeten zondag de sterkte van onze ploeg uitbuiten. Ik start in Antwerpen alvast met heel wat vertrouwen."

"De koers vertrekt met twee uitgesproken topfavorieten. Greg Van Avermaet en Peter Sagan. En dat kan wel eens in ons voordeel spelen. Het komt erop aan zo te koersen dat we alles in eigen handen houden. We mogen er niet voor zorgen dat we een bepaald koersfeit niet meer kunnen rechtzetten."