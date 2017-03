Is de koers nog van ons? Is het nog een democratische sport? "Tuurlijk! Ik zie het probleem niet"

Jan Hautekiet zette er vanochtend in zijn radioprogramma een boompje over op. Hij las kritische tweets voor en liet wielercommentator Christophe Vandegoor zijn mening ventileren.

"Of de koers nog van ons is? Ja, zeker", zei Vandegoor. "Ik vind dat wielrennen in vergelijking met andere sporten nog ver achterop hinkt."

"In andere sporten betaal je al tientallen jaren voor een ticket als je een wedstrijd wil zien. Dat is doodnormaal. En hoe beter de plaats waar je staat of zit, hoe duurder het ticket. Dat is een economische wetmatigheid."

"Als je dan ziet hoe het in de koers verloopt, dan is het wielrennen zeker nog altijd van ons. Buiten die paar stroken die - volledig terecht trouwens - ingenomen worden door vips is er zondag in de Ronde nog meer dan 200 kilometer om de koers gratis en voor niks te bekijken. Dus eigenlijk zie ik het probleem niet."