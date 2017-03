Drama in Indian Pacific Wheel Race: dodelijk ongeluk stopt Belgische triomf

Voor het eerst reden de twee samen in dezelfde koers. Allebei startten ze als favoriet in de eerste editie van de Australische race, waarbij ze letterlijk vertrokken met hun achterwiel in de Indische Oceaan in Fremantle in West-Australië om aan te komen aan het Sydney Opera House waar ze met hun voorwiel in de Pacifische Oceaan (Stille Oceaan) eindigen.

Onderweg moesten ze woestijnen, wijngaarden, heuvelland, winderige kustwegen, stevige bergen, vrieskou en hitte overwinnen. Ze mogen daarbij enkel zichzelf helpen. Al hun materiaal (tentje, slaapgerief,...) gaat mee op de fiets.