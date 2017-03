Wilfried Peeters: "Tom mag de Ronde ook winnen"

Gaat Philippe Gilbert zondag al aan op de Muur? Gaat Philippe Gilbert zondag al aan op de Muur?

Quick-Step kan zondag in de Ronde op meerdere paarden wedden. "Naar de buitenwereld toe pakken we het zo aan. Intern bekijken we wie we naar voren schuiven", vertelt ploegleider Wilfried Peeters aan Sporza.