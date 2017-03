Lotto met 5 Belgen naar de Ronde, Benoot is kopman en Wallays valt af

Lotto-Soudal heeft vanavond in een tweetje zijn 8 renners bekendgemaakt voor de Ronde. Voor Jelle Wallays was er geen goed nieuws. "Jelle valt af in de selectie", klinkt het. "Hij is niet ziek, maar we hadden 9 namen op papier staan, dus moest 1 van hen afvallen."

Lotto-Soudal vaardigt met Tiesj Benoot en Tony Gallopin, die vandaag niet meer aan de start kwam van de laatste 2 etappes in de Driedaagse De Panne-Koksijde, twee kopmannen af in de Ronde. De Fransman is voldoende hersteld van zijn zware valpartij in de E3 Harelbeke vorige week.