BV's over de Ronde: Van Avermaet is favoriet, maar "Sagan is zo knap"

"Het belooft een spannende editie te worden met twee speerpunten: Sagan en Van Avermaet. Quick-Step Floors heeft misschien de beste ploeg in de breedte, maar de échte focus van Boonen en Gilbert ligt ongetwijfeld iets later, respectievelijk in Roubaix en de Ardennen."

"Ik denk dat Van Avermaet en Sagan willen aanvallen op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. Na de Paterberg zullen zij hoogstwaarschijnlijk met twee overblijven. De wereldkampioen haalt het in de sprint van de olympische kampioen, want na de ereplaatsen in Sanremo en Wevelgem is de honger om te winnen van Sagan nog net iets groter dan die bij Van Avermaet, denk ik."