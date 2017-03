5 Belgen in Ronde van Vlaanderen bij Quick-Step

De vijf Belgen van Quick-Step die zondag starten zijn Tom Boonen, Philippe Gilbert, Iljo Keisse, Yves Lampaert en Julien Vermote. Verder zitten ook nog de Nederlander Niki Terpstra, de Tsjech Zdenek Stybar en de Italiaan Matteo Trentin in de selectie.

Philippe Gilbert, die vandaag nog zijn leiderstrui verdedigt in de slottijdrit in de Driedaagse De Panne-Koksijde, en Tom Boonen, die zondag zijn laatste Ronde rijdt, zijn de speerpunten van de selectie.

"Het is een publiek geheim dat de Ronde van Vlaanderen erg belangrijk is voor ons team", vertelt ploegleider Wilfried Peeters. "De twee topfavorieten voor mij zijn Greg Van Avermaet en Peter Sagan. Het is aan ons om een agressieve race te rijden en onze rol te spelen in de finale."