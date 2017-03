Vannieuwkerke: "Crapuleus wat Sagan met Vantomme in Gent-Wevelgem deed"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Vannieuwkerke: "De kwak van Sagan tegen Vantomme was crapuleus" Vannieuwkerke: "De kwak van Sagan tegen Vantomme was crapuleus"

In Extra Time Koers viseerde Karl Vannieuwkerke Peter Sagan in zijn "moment van de week". Vannieuwkerke had het niet over het spelletje spierballen rollen met Niki Terpstra in de finale van Gent-Wevelgem, maar wel over "een crapuleuze actie" van wereldkampioen Sagan aan de voet van de Kemmelberg.