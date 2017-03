Lotto-ploegleider: "Dit is niet het moment om echt streng te zijn"

"We weten dat de Ronde van Vlaanderen het hoofddoel is van Tiesj. We beseffen ook dat hij nog jong is, maar dat was hij enkele jaren geleden ook en toen werd hij 5e."

"Hij heeft volledig naar deze wedstrijd toegeleefd. Hij heeft zich vorige vrijdag in Harelbeke niet kunnen bewijzen door een lekke band, maar zondag is zijn doel en daar staan we met z'n allen achter."

Wordt "anticiperen" ook voor Lotto-Soudal het codewoord? "In de breedte moeten we durven te koersen en aan te vallen. Niet alleen Roelandts kan dat doen, de anderen kunnen en moeten dat ook doen."

"In de finale moet Tiesj op het juiste moment proberen aan te vallen. Hij moet niet wachten op de Paterberg. Als ze daar met een groepje naar toe rijden, dan denk ik dat met Sagan, Van Avermaet en Gilbert de top 3 bekend is."