Benoot: "Alles moet eens in zijn plooi vallen en hopelijk gebeurt dat zondag"

"De voorbije jaren werd de Ronde altijd sterk gecontroleerd, maar dit voorjaar krijg je langere finales en dat spreekt me wel aan. Als ik een moment zie om te anticiperen, dan zal ik dat proberen. Maar dat wordt zeer moeilijk en dat weet ik zelf ook."

Anticiperen, het sleutelwoord is eruit. "Quick-Step Floors is zeer sterk in de breedte en wil Van Avermaet en Sagan ook isoleren. Dat speelt ook in ons voordeel."

"Ik weet dat ik moet anticiperen, maar in de Ronde van Vlaanderen was het niet altijd simpel om dat te doen. Die koers is zo zwaar dat iedereen uiteindelijk een beetje op zijn plaats terechtkomt. Ik hoop op een lastige wedstrijd en dan kan er veel."