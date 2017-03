Keukeleire niet meer in Driedaagse door achillespees

Jens Keukeleire reed zondag nog naar een tweede plaats in Gent-Wevelgem. Jens Keukeleire reed zondag nog naar een tweede plaats in Gent-Wevelgem.

Jens Keukeleire (Orica-Scott) is vandaag niet meer gestart in Zottegem voor de tweede rit van de Driedaagse De Panne-Koksijde. De Bruggeling, afgelopen zondag nog tweede in Gent-Wevelgem, heeft last van zijn achillespees.