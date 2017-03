Sprinter Nacer Bouhanni rijdt tot 2019 bij Cofidis

Nacer Bouhanni rijdt al sinds 2015 bij Cofidis en voelt er zich goed: "Cofidis is de procontinentale ploeg die het meeste uitnodigingen krijgt voor de WorldTour", liet Bouhanni weten. "Daardoor kan ik een kalender afwerken die past bij mijn doelen."

"De balans bij Cofidis is positief. Ik wilde snel een akkoord over een verlenging omdat ik graag weet wat de toekomst in petto heeft. Stabiliteit brengt sereniteit met zich mee en daarom heb ik besloten te verlengen."

Bouhanni behaalde op zijn 26ste al vijf ritzeges in de grote rondes. In 2012 werd hij Frans kampioen op de weg.