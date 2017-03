Wedstrijdjury geeft renners lichte boete voor rijden op voetpad

In de eerste rit scheurden vijftien renners zich na ongeveer 150 kilometer af van het peloton. Op hun weg naar de finish ging die kopgroep, met daarin ook de latere ritwinnaar Gilbert, wel haar boekje te buiten.

Bij twee passages, in Schorisse na 167 kilometer en de passage in Geraardsbergen na 189 kilometer, kozen ze voor het voet- of fietspad. Dat mag niet en de renners kunnen daar in principe voor uit de koers worden gezet.

De wedstrijdjury hield het bij een geldboete van 187 euro. "Hiermee willen we duidelijk laten zien dat onze tolerantie voor voetpad- en fietspadrijders voorbij is."

"We kwamen tot deze beslissing nadat we diverse wedstrijdbeelden bekeken hebben met de verschillende commissarissen. Het kan niet dat renners toeschouwers in gevaar brengen met hun rijgedrag."