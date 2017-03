5 redenen waarom Philippe Gilbert de Ronde wint

Je hebt er een paar die weten dat ze niet in de zomer van hun carrière zitten en het nu moeten doen. Gilbert is een Indian Summer aan het opbouwen, een nazomer in de herfst.

Heeft de Belgische kampioen dan te laat de overstap naar de Vlaamse klassiekers gemaakt? "Gilbert heeft niet zonder succes op de Ardennen gemikt. Maar hij heeft daar zijn meesters gevonden en moest iets anders verzinnen."

"Hij had die switch beter al een jaar eerder gemaakt, maar bij BMC was die plaats al bezet door Van Avermaet. Voor hem is het achteraf ook jammer gebleken dat een samenlevingscontract met Greg niet mogelijk was."

Gilbert lijkt de harten van de koersliefhebbers in elk geval weer veroverd te hebben. "Zonder meer", bevestigt Wuyts. "Je voelt dat onder impuls van onder meer Sagan het peloton deze sport aantrekkelijker wil maken door sneller aan te vallen. Je moet er een aantal hebben die geen schrik hebben van een verliesbeurt."

"En voor sommigen is de tijd ook rijp. Je hebt er een paar die weten dat ze niet in de zomer van hun carrière zitten en het nu moeten doen. Gilbert is een Indian Summer aan het opbouwen, een nazomer in de herfst."