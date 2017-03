"De dag van de Ronde moeten ze niet afkomen met familiefeesten"

Ronde-gevoel: "Een zondag waarop ik traditioneel niets plan. Woestijnvis is gerelateerd aan de organisatie, dus worden we elk jaar uitgenodigd om te gaan kijken, maar ik vind de beste manier om te volgen nog altijd met de radio in de tuin of op de televisie."

"Voor mij is het een heilige dag waarop ze niet moeten afkomen met familiefeesten of scoutsactiviteiten. Ik kijk vanaf de start en vind het fantastisch als je in de middag opnieuw inschakelt en Michel Wuyts zegt: "Voor zij die wat later inschakelen", als er nog 180 kilometer te rijden is."

Mooiste herinnering: "De eerste keer dat Tom Boonen won in 2005 in zijn trui van wereldkampioen. Hij was de snelste van de kopgroep, maar liet de rest toch achter met een splijtende demarrage. Voor mij betekende dat 15 minuten kippenvel. Ik ben nog relatief jong, dus is Boonen synoniem voor de Ronde voor mij."