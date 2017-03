Gallopin is hersteld van val in Harelbeke: "In De Panne is hij medekopman"

Lotto-Soudal wil scoren in de Driedaagse De Panne-Koksijde, die morgen van start gaat. "Gallopin en Debusschere zijn de twee speerpunten van onze ploeg", zegt ploegleider Frederik Willems.

"Gallopin is goed hersteld van zijn valpartij en op training zijn er alleen maar positieve signalen. Een wedstrijd is natuurlijk anders dan een training, dus we wachten af hoe hij reageert op die inspanning."

"De eerste rit, met een klassiek profiel, is ook meteen iets voor Gallopin. In rit 2 en 3 verwacht ik een sprint. Daarin trekken we de kaart-Debusschere. In de individuele tijdrit kunnen we ook het verschil maken."

"Jasper De Buyst krijgt een vrije rol. Moreno Hofland zal de sprint aantrekken voor Debusschere (foto), terwijl Remy Mertz vooral meegaat om ervaring op te doen. Met Lars Bak en Marcel Sieberg nemen we ook twee routiniers van de ploeg mee."