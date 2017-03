Betonblokken en meer snelheids- en alcoholcontroles tijdens de Ronde

Aan de gemeentebesturen wordt een algemeen rugzakkenverbod voorgesteld. Er is sowieso een rugzakkenverbod in 17 veiligheidszones verspreid over Oudenaarde, Geraardsbergen, Kluisbergen, Ronse, Aalst, Maarkedal en Wortegem-Petegem. Er worden stewards, bewakingsagenten en politie ingezet om alles in goeie banen te leiden.

Drones mogen dan weer niet stijgen en landen in de rand van het parcours. "Drones zijn niet zichtbaar voor piloten van helikopters. Ze zitten in elkaars actieradius", klinkt het.